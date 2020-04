Strategie-Hit "Shogun 2 Total War" ab heute gratis

Die Strategiespiele-Schmiede Creative Assembly verschenkt ihren Klassiker "Shogun 2 Total War" ab Montagabend für eine fünf Tage auf Steam.

Creative Assembly, verantwortlich für die "Total War"-Reihe, werden es anderen Spieleherstellern wie Ubisoft gleichtun und einen ihrer Klassiker verschenken. So wollen sie das Social Distancing unterstützen. Das teilte sie in einem Blog-Post auf ihrer Website mit.Die britische Spieleschmiede verschenkt ab heute, Montag, 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit "Shogun 2 Total War". In diesem Strategie-Hit schlüpft der Spieler in die Rolle eines Clanführers im feudalen Japan und schickt Tausende von Samurai in virtuelel Schlachten. Das inzwischen 9 Jahre alte Spiel beeindruckt noch immer mit toller Atmosphäre, guter KI, liebevoller Präsentation und nach wie vor beeindruckender Schlacht-Grafik.Mit "Shogun 2 Total War" kehrten Creative Assembly 2011 zu ihren Wurzeln zurück und präsentierten eine wahre Strategie-Perle, die noch heute mithalten kann.Die Geschenkaktion startet auf Steam um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und läuft bis zum 1. Mai um 19 Uhr . Gleichzeitig wird es während dessen und nachher eine große Rabattaktion auf das "Total War"-Sortiment geben.Die "Total War"-Reihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Echtzeitstrategiespielern. Zuletzt erschien mit "Three Kingdoms Total War" ein Ableger, der im alten China angesiedelt ist. Ende des Jahres soll der dritte Teil der "Warhammer Total War"-Serie erscheinen, die im Warhammer-Fantasy-Universum von Games Workshop spielt.