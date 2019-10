Strolz fährt jetzt mit Leichenwagen im ORF

Ex-Neos-Chef Matthias Strolz kehrt ins Fernsehen zurück. Und zwar am 24. Oktober. Da zeigt der ORF um 20.15 Uhr den Dok1-Film "Der Tod – Coach des Lebens".

Sterblichkeit

Fortsetzung auf Puls 4

Strolz geht darin der Frage nach, was uns das Leben im Angesicht des Todes bedeutet. Dafür ist er mit Leichenwagen und Equipment durch Österreich unterwegs und bietet sogenannte "Memento mori"-Coachings an.Bei diesen Coachings sollen sich die Teilnehmer ihrer Sterblichkeit bewusst werden. Sie können im Sarg probeliegen und auch den eigenen Grabstein entwerfen.Strolz begibt sich auch auf die Suche nach seinem eigenen Grabplatz, besucht mit Mutter und Schwiegermutter die Gräber seines Vaters und Schwiegervaters.Auf Puls 4 wird indes "Strolz trifft" fortgesetzt. Nach der Nonne im Frühjahr trifft er diesmal am Weltmännertag Männer. Der Ex-Politiker legt sich im Wald im Zelt drei Tage zu den "Men in the Woods", beobachtet sie bei der Selbstfindung.Ins Camp kommt auch eine Ex-Miss. Als Gegenpart zu ihr spricht Strolz mit einem Ex-Pornoproduzenten und jetzigem Herausgeber von Sex-Kontakt-Magazinen. Gezeigt wird das am 19. November (20.15 Uhr).