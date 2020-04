Strom und Gas werden 2 weitere Monate nicht abgedreht

Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler verkündet eine Verlängerung der Corona-Regelung bei Strom und Gas.

Derzeit müssen Menschen, die aufgrund der Corona-Krise ihre Rechnungen nicht bezahlen können, keine Abschaltungen der Strom- und Gasversorgung befürchten. Darauf hatten sich die Energieanbieter mit dem Klimaschutzministerium Ende März geeinigt. Nun bleibt die Regelung für zwei weitere Monate in Kraft."Für alle, die von dieser Krise ganz besonders betroffen sind, bleibt auch in Zukunft die Energieversorgung weiterhin aufrecht", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung."Die Unternehmen der österreichischen Gaswirtschaft stehen nicht nur für höchste Versorgungssicherheit, sondern sind sich auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst", ergänzt Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.Derzeit kann man mit den Energie-Anbietern spätere Zahlungstermine vereinbaren oder auch offene Forderungen auf mehrere kleine Raten aufteilen.Es ist eine kleine Erleichterung für einige der mehr als 562.000 Menschen in Österreich, die mit Ende März arbeitslos gemeldet waren. Im April dürfte die Arbeitslosigkeit noch einmal gestiegen sein. Genaue Daten fehlen noch.