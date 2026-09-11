i Billie Eilish verewigte ihre Welttournee im 3D-Kinofilm "Hit Me Hard and Soft: The Tour". Leonine Studios Gewinnen Superstar bringt Welttournee zu dir nach Hause Billie Eilish kommt mit ihrer spektakuläre Welttournee jetzt in dein Wohnzimmer. "Heute" verlost drei Blu-rays von "Hit Me Hard and Soft: The Tour". Von Heute Entertainment 11.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Billie Eilish gehört zu den größten Popstars ihrer Generation. Mit Songs wie "bad guy", "Happier Than Ever" und "everything i wanted" begeistert die Sängerin Millionen Fans auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es ihr außergewöhnliches "Hit Me Hard And Soft"-Konzerterlebnis auch für daheim.

Der 3D-Film von "Avatar"-Regisseur James Cameron, der heuer im Kino lief, entstand während ihrer restlos ausverkauften Welttournee und setzt die Musikerin mit aufwendiger Bildtechnik eindrucksvoll in Szene.

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Intime Einblicke

Statt eines klassischen Konzertmitschnitts erwartet die Fans eine Produktion, die die Energie der Shows und die emotionalen Momente besonders intensiv einfängt. Der Konzertfilm zeigt Eilish auch abseits der Bühne und gibt Einblicke in ihre kreative Arbeit. Die Sängerin ist bei wichtigen Entscheidungen selbst beteiligt und lässt die Zuschauer so näher an ihre künstlerische Vision heran.

Im Film beschreibt der Superstar die Auftritte vielmehr wie ein Treffen mit Freunden – eine Haltung, die auch die besondere Nähe zwischen ihr und ihren Fans erklärt. "Heute" verlost nun drei Blu-rays

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 17. September 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.