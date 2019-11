Sexy Akrobatik-Show beim "Supertalent"

Die Akrobatik-Show zweier Französinnen sorgte bei Poptitan Dieter Bohlen für Schnappatmung.

"Mamma mia, was für Muskeln", ruft Dieter Bohlen, als Anne Charlotte und Helene Highlight die Bühne betreten. Die Performance der beiden Französinnen war eines der Highlights der zehnten Folge der TV-Show "Das Supertalent" (23.11.).Die Pariserinnen präsentierten eine sexy Partnerakrobatik-Nummer am Luftring. In einem Reifen ließen sie sich bis zur Decke ziehen, verrenkten dort ihre Gliedmaßen und schmiegten ihre Körper immer wieder an und ineinander."Es war sehr sexy, aber zu keinem Zeitpunkt ordinär", stellen Bruce Darnell und Sarah Lombardi fest. Auch Bohlen zeigte sich begeistert. "Ich kannte das so ein bisschen. Carina und ich machen das jeden Abend zu Hause bevor wir einschlafen ... Natürlich nicht ganz so", witzelte er über den Auftritt der Pariserinnen. Klar, dass die beiden eine Runde weiter kommen."Ihr könnt uns gerne mal besuchen kommen. Ich würde mir das gerne mal in meinem Wohnzimmer angucken", fügt Bohlen noch hinzu.Bruce Darnell buzzerte zudem die Musikgruppe „De Facto Quartet" aus Prag ins Finale. Marco (28), Ilia (28), Peter (25) und Simon (28) verzauberten mit drei Geigen und einem Cello Jury. Dieter Bohlen: "Die können echt spielen. Mein lieber Scholli!". Bruce Darnell: "Ich kann nur hoffen, dass sie beim Finale eine ganz große Show machen. Wer weiß, vielleicht geben sie den Zuschauern zu Hause noch mal einen anderen Blick auf die Geige."Für kurze Schreckmomente bei der Jury sorgte Steven Jones (27 aus Los Angeles, der sich als Rapper vorstellte, doch dann ein ganz anderes Talent zeigte. Steven ist "Eye Popper", d.h. er kann seine Augäpfel so rauspoppen lassen, so dass sie fast aus seinem Gesicht zu fallen scheinen. Sarah Lombardi: "Mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht." Aber Dieter und Bruce gefiel es und Steven bekam ein Ja von ihnen.