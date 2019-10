Kandidat mit Riesending erregt "Supertalent"-Jury

Der gebürtige Neuseeländer Zachary Washer sorgte bei "Das Supertalent" nicht nur durch seine Akrobatik für Aufsehen.

Der 30-jährige Artist, der zur Zeit in Berlin lebt, wollte die "Supertalent"-Jury am Samstag mit seinem Können am Cyr-Rad begeistern. Das schaffte der Künstler mit der langen, blonden Mähne auch mühelos, doch bei den meisten Zuschauern blieb nach seinem Auftritt etwas anderes im Gedächtnis hängen.Sein türkisfarbenes, hautenges Bühnenoutfit offenbarte im Schritt nämlich eine beeindruckende Beule. Schon während er mit seinem Rad herumwirbelte, rätselte Dieter Bohlen mit seinen Kollegen im Flüsterton: "Ist das sein Ding, was da hängt. Da an der Seite, zwischen den Beinen?"Der 62-jährige Bruce Darnell, nie um einen Spruch verlegen, fragte nach dem Auftritt direkt bei Washer nach: "Hier stimmt etwas hinten und vorne nicht. Es kann nicht wahr sein. Ist das eine Bratwurst?" Als es darauf keine Antwort gab, legte der Sympathieträger noch nach: "Ich habe das Ding auch nicht angeguckt, aber es hat mich angeguckt".Sarah Lombardi, die einzige Frau in der Jury, blieb da diplomatischer: "Ich hab versucht, mich auf die Performance zu konzentrieren. Es war sehr gut".Eine Antwort auf die Frage, was sich nun hinter der Beule verbirgt, blieb Zachary Washer schuldig. Da er aber eine Runde weiter gekommen ist, hat die Jury vielleicht noch einmal Gelegenheit, sich deswegen bei ihm zu erkundigen.