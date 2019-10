Nur heiße Luft in der dicken "Supertalent"-Hose

RTL klärte nun über einen Kandidaten bei "Das Supertalent" auf, der mit einem vermeintlichen Riesenglied punkten wollte.

Zachary Washer aus Neuseeland sorgte mit seinem Auftritt beim "Supertalent" am Samstag abend für große Augen und heruntergeklappte Kiefer. Beim Publikum genauso wie bei der Jury.Das lag aber nicht etwa an seiner soliden aber sonst recht unspektakulären Darbietung, sondern an einer exorbitant großen Beule in seiner engen, türkisfarbenen Hose, die auf ein mörderisch großes Gemächt schließen ließ.Nachdem die "Bratwurst", wie Juror Bruce Darnell das Ding des 30-Jährigen liebevoll bezeichnete, für Pulleralarm in den deutschsprachigen Medien sorgt, klärte RTL schließlich über die wahren Hintergründe auf.Keine überdimensionale Fleischzigarre war es, die für die ausgebeulte Hose sorgte, sondern ein Luftballon. Auf die Frage, warum er sich denn die Hose aufgeblasen hatte, sagte der Künstler nur: "Das wird mein großes Geheimnis bleiben". Naja, kurzzeitige Aufmerksamkeit hat er deshalb auf jeden Fall genossen.