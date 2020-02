SUV prallt gegen Baum, Lenker stirbt an Unfallstelle

In Fahrtrichtung Oberwart kam am Mittwochnachmittag ein Lenker aus Oberpullendorf ums Leben. Der 79-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.

Frau nicht lebensbedrohlich verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich zwischen Bernstein und Oberwart ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-Jähriger prallte mit seinem SUV gegen einem Baum und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.Der Lenker kam nach einer langen Geraden beim Beginn einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß dabei gegen einen ca. drei Meter von der Straße entfernt stehenden Baum, wodurch dieser abgerissen wurde. An einem weiteren Baum kam das Unfallfahrzeug in der Folge schräg hängend zum Stillstand.Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Lenker und seine 73-jährige Lebensgefährtin, beide waren angegurtet, im Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnten von den Feuerwehren Bernstein und Holzschlag aus dem Auto befreit werden.Nach Erstversorgung durch die anwesenden Rettungskräfte bzw. den Kräften des Notarzthubschraubers C 16 am Unfallort wurden anschließend beide mit den Rettungsfahrzeugen in das Krankenhaus Oberwart verschafft. Noch während der Einlieferung in das Krankenhaus erlag der Fahrzeuglenker seinen schweren inneren Verletzungen.Die Verletzungen der Beifahrerin, die sich derzeit in der Intensivstation des KH Oberwart befindet, sind laut Auskunft des behandelnden Arztes nicht lebensbedrohend. Die B 50 musste für die Dauer des Bergungseinsatzes für längere Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung konnte eingerichtet werden.