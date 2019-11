Sylvie Meis: Blitzverlobung nach nur 3 Monaten

Vor genau 5 Monaten fing sich Sylvie Meis auf der Hochzeit von Barbara Meier einen Mega-Shitstorm ein – und einen zukünftigen Ehemann.

Am 1. Juni heiratete GNTM-Siegerin Barbara Meier in einem Traum in Weiß in Venedig. Sylvie Meis war eingeladen und kam in einem Hauch von Nichts mit Schleppe . Sexier als die Braut? "Geht gar nicht", fanden damals Heerscharen von Hochzeitsbegeisterten und steinigten Meis im Internet. Erst als Barbara Meier von der Hochzeitsreise postete und Sylvie zu ihrem Kleid gratulierte, flaute der Shitstorm ab.Was damals noch niemand wusste. Nicht nur Barbara Meier fand das Kleid gut, sondern auch Künstler Niclas Castello (41). Auf der Hochzeit lernten die beiden sich kennen, wenig später wurden die beiden ein Paar.Bei einer Store-Eröffnung tauchte Sylvie nun mit einem Glitzer-Klunker am Finger auf. Ja, sie ist verlobt. Ja, Niclas Castello ist der Glückliche.Niclas hielt laut "Bild" im Urlaub in Los Angeles um Sylvies Hand an. Der Ring stammt von Promi-Juwelier Michael Greene () und hat vier Karat.Übrigens: Bei Barbara Meiers Hochzeit soll Sylvie den Brautstrauß gefangen haben. Wenn das kein gutes Omen ist ...