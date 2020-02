Sylvie Meis zu Gast bei Hallmann am Opernball

Klemens Hallmann und seine Gattin Barbara Meier bringen deutsche Promis mit zum Opernball. Zudem wird es der erste Opernball als Ehepaar.

Hallmann bringt deutsche Promis mit in die Loge

"Der Opernball ist der bekannteste Ball der Welt. Wir sind stolz darauf, unseren Freunden diese geschichtsträchtige Wiener Tradition näherzubringen und diese glamouröse Ballnacht in unserer wunderschönen Heimatstadt erstmals als Ehepaar zu verbringen", freuen sich Barbara Meier und ihr Mann, Unternehmer Klemens Hallmann Ihre Freunde, die in der Hallmann-Loge das Treiben am 20. Februar verfolgen werden, sind natürlich keine Unbekannten. So erwartet das Ehepaar Model Franziska Knuppe, Moderatorin Sylvie Meis, Medienmanager Hans Mahr und Gattin Katja Burkard. Außerdem gesellen sich die Schauspieler Ralf Moeller und Gabriel Luna dazu.