Tabaklobby vs. Corona: Lucky Strike entwickelt Impfstoff

Ein Tabakkonzern könnte im Kampf gegen das Coronavirus eine wichtige Rolle einnehmen. Denn die Entwicklung eines Impfstoffes scheint fortgeschritten.

Die positiven Nebenwirkungen einer Pandemie? Selbst Tabakkonzerne scheinen sich im Verlauf der Corona-Krise auf der guten Seite der Macht eingefunden zu haben und sich für das einzusetzen, wogegen sie sonst appellieren: die Gesundheitsrichtlinien der WHO und das gesamte Gesundheitssystem.Jetzt unterstützen sie diese nämlich im Kampf gegen das Coronavirus. Der aus Großbritannien stammende Tabakkonzern British American Tobacco, zu dem die Zigarettenmarken Lucky Strike und Dunhill gehören, möchte ab Juni Millionen Impfdosen herstellen. Dabei spielen auch Tabakpflanzen eine Rolle.Gemeinsam mit der Biotech-Tochter Kentucky BioProcessing arbeitet er auf Hochtouren und setzt die Pflanzen für die Entwicklung des Impfstoffes ein. Die Biotechnologie-Firma soll die genetische Sequenz des Coronavirus abgelesen und geklont haben. Auf dieser Basis soll dann ein Antigen entwickelt worden sein, das im Körper eine Immunantwort und die Produktion von Antikörpern auslöst.Für die Vervielfältigung verwendete man schließlich Tabakpflanzen. Für Forschungsdirektor David O'Reilly ist das ein "bedeutender Durchbruch".Derzeit befindet sich der Impfstoff in der Phase der vorklinischen Prüfung. Sollte er die späteren Tests bestehen, soll die Prdouktion im Juni anlaufen. Ziel soll es sein bis zu drei Millionen Impfdosen pro Woche zur Verfügung stehen zu haben. Der Konzern wolle nun mit Regierungen und Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten.In aller Welt wird nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde könnte es aber ein Jahr dauern, bis ein solcher zugelassen wird und in ausreichender Menge verfügbar ist.Raucher haben übrigens, wie neue Daten aus China und Italien zeigen, ein höheres Risiko an einer Corona-Infektion mit schwereren Symptomen zu erkranken.