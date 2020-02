Tankstelle in Jogginghose überfallen: Täter gefasst

Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen (32) ausforschen, der am 18. Jänner einen Tankstellenshop in Wels überfallen haben soll.

Tatwaffe im Müll entsorgt

Kurz vor 19.30 Uhr stürmte der Räuber an jenem besagten Samstagabend in den Tankstellenshop in der Salzburgerstraße in Wels. Auffallend: Der Täter trug beim Überfall eine Jogginghose (wir berichteten ).Mit einem Messer bewaffnet bedrohte er einen Mitarbeiter und forderte Bargeld. Die Beute packte der Räuber in eine mitgebrachte Papiertragetasche und lief davon.Rund vier Wochen und intensivste Ermittlungen später gelang es der Polizei, einen Verdächtigen zu fassen. Ein 32-jähriger Türke sitzt in U-Haft. Bei den Einvernahmen gab er zu, kurz vor der Tat daheim in eine Haube Sehschlitze geschnitten und ein Küchenmesser in den Hosenbund gesteckt zu haben. Kurz danach ging er laut eigenen Aussagen zur Tankstelle, wie die Polizei berichtet.Die Tatwaffe sowie die Maskierung hat der Beschuldigte laut eigenen Aussagen in einem Müllcontainer während der Flucht entsorgt.Der Mann wurde übrigens bereits am 28. Jänner wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen aufgrund einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung der Welser Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.Dort zeigte er sich dann auch zum Tankstellen-Raub umfassend geständig.