Täter schnitten Bankomat in Wiener Neustadt auf

Unbekannte brachen ins Kinocenter in Wr. Neustadt ein, schnitten von innen einen Bankomaten auf und flüchteten mit Bargeld.

Angestellte eines Bankomatbetreibers erstatteten Mittwochfrüh die Anzeige, dass ein Bankomat im Kinocenter in Wr. Neustadt außer Betrieb sei und zuvor durch unbekannte Personen geknackt worden war.Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften unbekannte Täter am Mittwoch gegen 4 Uhr durch Aufbrechen von Türen und Fenstern in das Kinocenter gelangt sein. Ein im Center betriebener Bankomat wurde aufgeschnitten und daraus Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Tel.: 059133-30-3333 erbeten.Zuvor war unklar, ob die Täter es geschafft hatten, den Bankomat zu knacken – mehr dazu lesen Sie hier