Tausende Wasserflaschen auf Straße nach Lkw-Crash

Überall auf der Straße verteilt lagen Wasserflaschen. Ein Lkw-Unfall Donnerstagfrüh in Weng sorgte für eine stundenlange Straßensperre.

Bergungsarbeiten dauern bis 10 Uhr an

Nichts geht mehr hieß es Donnerstagfrüh kurz nach 6 Uhr auf der B 148 bei Weng (Bez. Braunau). Ein mit Wasserflaschen voll beladener Lastwagen war nach einem Unfall in einer angrenzenden Wiese gelandet, blockierte beide Fahrstreifen.Mehrere Tausend Plastikflaschen lagen auf der Straße herum. Eine nachkommende Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen den demolierten Laster. Die Frau konnte aber zum Glück unverletzt aussteigen.Den Fahrer des Laster erwischte es schlimmer. Er wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. "Die Bergung war alles andere als einfach. Der Lenker war zum Glück ansprechbar. Er wurde anschließend von der Rettung ins Spital gebracht", so Bernhard Rögl, Kommandant der Feuerwehr Weng im Innkreis.Die B 148 musste gesperrt werden. Eine Umleitung verhinderte laut Feuerwehr, die mit rund 45 Personen vor Ort war, ein größeres Stauchaos.Die Bergungsarbeiten werden noch bis 10 Uhr andauern.Auch im Bindermichltunnel in Linz kam es um 5.30 Uhr zu einem Crash. Ein Auto stieß gegen einen Aufpralldämpfer – eine verletzte Person.In Pinsdorf (Bez. Gmunden) forderte ein Verkehrsunfall im Frühverkehr zwei Verletzte.