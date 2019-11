Taylor Swift bricht Rekord von Michael Jackson

Bei den "American Music Awards" wurde Taylor Swift mit 29 Preisen ausgezeichnet.

Die große Gewinnerin der "American Music Awards" ist Taylor Swift. Sie wurde unter anderem zur "Künstlerin des Jahres" sowie zur "Künstlerin des Jahrzehnts" gekrönt. Insgesamt konnte sie sechs Awards einheimsen.Bisher wurde sie bei den AMAs mit 29 Preisen ausgezeichnet und überholt damit den verstorbenen Popstar Michael Jackson, der 24 Awards gewonnen hatte. Bei ihrer Rede meinte Swift, dass die vergangenen 12 Monate die schönsten Zeiten, aber gleichzeitig auch die härtesten in ihrem Leben waren. Direkt danach gab sie ihre beliebtesten Hits zum Besten (u.a. "Shake it Off", "Lovestory") – und das obwohl ihr ehemaliger Manager Scooter Braun ihr zunächst verboten hatte, ein Medley bei der Verleihung zu performen.Der Hintergrund: Braun hatte im Sommer das Label Big Machine Label Group von Borchetta gekauft und damit auch die Rechte an Taylor Swifts ersten sechs Alben. Schockiert teilte die Sängerin ihren Fans mit, dass sie ihre alten Songs nicht mehr singen dürfe, da sie inzwischen bei Universal Music unter Vertrag ist. Auf Instagram sprach sie von einer "tyrannischen Kontrolle" durch Braun und Borchetta. Der Unternehmer soll seitdem Todesdrohungen von Fans gegen sich und seine Familie erhalten haben. Vor wenigen Tagen einigten sich das Label und die AMA-Produktionsfirma dennoch.Neben Swift wurden auch Stars wie Billie Eilish, Shawn Mendes, Camila Cabello, Halsey und Post Malone bei den American Music Awards ausgezeichnet.