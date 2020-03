Streit mit Taylor Swift – Video belastet Kanye

Der Streit zwischen Taylor Swift und Kanye West geht in die nächste Runde. Jetzt ist das ganze Telefongespräch aus dem Jahr 2016 zwischen den beiden geleakt worden.

Seit kurzer Zeit kursiert ein Video, das Kanye West (42) anscheinend 2016 während eines Telefonats mit Taylor Swift (30) zeigt. Dieses soll beweisen, dass Swift nicht im Voraus wusste, dass West sie in seinem Lied "Famous" als "Bitch" bezeichnen würde.Die Vorgeschichte: 2016 veröffentlichte Kanye West seine Single "Famous", in der er Taylor Swift beleidigt. Die Lyrics: "Ich habe das Gefühl, Taylor und ich haben vielleicht noch Sex. Warum? Ich habe diese Schlampe berühmt gemacht."Diese Textzeilen beziehen sich auf den Moment bei den MTV Music Awards 2009, als Kanye West bei der Verleihung des Preises für das beste Video Taylors Dankesrede crashte, um klar zu machen, dass seiner Meinung nach Beyoncé den Award verdient hätte.(Quelle: Youtube/DAMN. BE #reputation)Taylor äußerste sich zu den Lyrics und deklarierte sie wenig überraschend als respektlos. Kanye wiederum rechtfertigte sich, indem er verriet, dass er sie vorher angerufen habe, um sich die Zustimmung zu den Zeilen zu holen.Taylor Swift bestritt den Anruf zwar nie, doch behauptete, von der letzten Zeile ("Ich habe diese Schlampe berühmt gemacht") nichts gewusst zu haben. Dann mischte sich auch Kanyes Frau Kim Kardashian (39) ein.Sie postete einen Ausschnitt des Telefongesprächs auf Snapchat, in dem Taylor mit dem Lied einverstanden gewesen zu sein scheint. Danach war der Ärger auf Social Media gegen Taylor Swift so groß, dass sie sich vorübergehend von den Plattformen zurückzog.Heute, vier Jahre später, wirft das Video des geleakten Telefonats ein neues Licht auf die Situation. Denn während des gesamten Gesprächs wird Taylor nicht gefragt, ob die "Bitch"-Zeile auch für sie in Ordnung ist. Im Clip ist zu sehen, wie Kanye sich darum drückt, die Zeile wirklich auszusprechen. Er redet nur davon, wie "umstritten" sie ist.Wer das Video veröffentlicht hat, ist momentan nicht bekannt. Taylors Fans haben aber den neuen Hashtag #KanyeWestIsOverParty ins Leben gerufen, der auf Twitter trendet – und mit dem sie Kanye für sein Vorgehen kritisieren. Kanyes Antwort dürfte nicht zu lange auf sich warten lassen.