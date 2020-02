Taylor Swift im Video als Mann und Mega-Arschloch

Taylor Swift wird zum täuschend echten Mann und zeigt vor, womit Mann täglich durchkommt: Manspreading, Choleriker, Womanizer und Co.

In ihrem neuen Song "The Man" führt Taylor Swift selbst Regie, singt und spielt die Hauptrolle. Eh klar, ist ja ihr Video, könnte man sangen. Doch Taylor ist nicht wiederzuerkennen. Einige Maskenbildner mit beachtlichen Fähigkeiten haben sie zum Mann "umgebaut".Als "The Man", ein reicher Manager, Alpha-Männchen und kompletter Egomane und Ungustl lebt sie alles, worüber sich Frauen tagtäglich aufregen. Sie/Er macht die Untergebenen runter, macht sich in der U-Bahn breit, macht Kellner fertig, legt Frauen flach usw.