Wir sind Team Österreich: "Bleibt für uns zu Hause!"

Die Corona-Krise fordert von uns allen viel Disziplin. Die meisten sollen zu Hause bleiben, doch viele Berufsgruppen arbeiten für die Systemerhaltung und wir alle gehören jetzt zum Team Österreich.

Wiener klatschen von den Balkonen

Der Zusammenhalt ist in der Corona-Krise das allerwichtigste, vor allem dann, wenn Österreich auf dem sogenannten Minimalbetrieb läuft. Die Bundesregierung verschärfte die Ausgangsbeschränkungen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Allerdings gibt es viele Berufsgruppen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können.Tausende Menschen riskieren jeden Tag aufs neue ihre Gesundheit, damit unsere Gesellschaft weiterhin funktionieren kann. Angefangen bei allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen und im Lebensmittelhandel, bis hin zu den Müllmännern, die weiterhin unsere Mistkübel leeren. Auch die Post ist weiterhin in Betrieb, genauso wie Tankstellen, Reinigungskräfte und Taxilenker. Nicht zu vergessen sind auch unsere Polizisten und Feuerwehrmänner, die ebenfalls rund um die Uhr ihren Dienst verrichten, damit Österreich weiterhin funktionieren kann.In den sozialen Medien posten nun viele Fotos mit Nachrichten an ihre Mitbürger: "Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr bitte für uns zu Hause!" Um sich bei allen Systemerhaltern zu bedanken, klatschen nun jeden Tag um 18 Uhr alle aus ihren Fenstern und Balkonen.