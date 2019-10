Diese fünf Tee-Sorten helfen beim Abnehmen

Tee ist nicht nur ein kalorienarmes und gesundes Getränk. Clever ausgewählt, hilft er beim Abnehmen und beim Durchhalten einer Diät.

Meist kommt Tee nur im Winter oder bei Erkältungen zum Einsatz, dabei kann das Heißgetränk so viel mehr. Vor allem eine ganz bestimmte Powerkraft wird oft außer Acht gelassen: Tee kann man sich bei gewünschten Gewichtsverlust effektiv zunutze machen.Wie eine Umfrage* im Auftrag von Demmers Teehaus zum "Tag des Tees" am 8. November 2019 ergab, nutzen nur 23,5 Prozent der Frauen und 11,9 Prozent der Männer Tee als Unterstützung beim Fasten oder Abnehmen.Dabei können seine Inhaltsstoffe den Körper beim Abnehmen unterstützen und dafür sorgen, dass man noch schneller Erfolge sieht.Natürlich reicht es aber nicht, alleine auf den Tee zu setzen, es braucht zusätzlich schon die Kombination aus regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung. Wer dann aber noch jeden Tag 1,5 bis zwei Liter (so viel Flüssigkeit braucht der Körper) des kalorienarmen Aufgussgetränks zu sich nimmt, sorgt für eine optimale Unterstützung des Stoffwechsels.Vor allem sechs Sorten haben mehr zu bieten als wenige Kalorien und setzen direkt am Stoffwechsel - also am Zentrum des Abnehmens - an.Die im Grünen Tee enthaltenen Bitterstoffe sorgen dafür, dass der Appetit gezügelt wird und verringern die Lust auf Süßes. Das Koffein des Grünen Tees wirkt belebend, regt den Stoffwechsel an und erhöht dadurch den Energieumsatz. Gemeinsam mit den enthaltenen Catechinen reduziert es die Fettaufnahme in Magen und Darm. Daneben regt grüner Tee außerdem die Verdauung an und hilft so der effektiven Verwertung von überschüssigen Kalorien.Weißer Tee unterstützt er den Fettstoffwechsel. Zusätzlich enthält er eine hohe Anzahl an sogenannten Polyphenolen, die als Antioxidans dem Stoffwechsel helfen.Der Oolong-Tee klingt wie ein echtes Diät-Wunder: Die enthaltenen Saponine helfen den körpereigenen Enzymen, Fette zu spalten, sodass sie unverdaut ausgeschieden werden können. Das Koffein kurbelt den Stoffwechsel zusätzlich an. In China wird der Tee daher oft zu fettigen Speisen gereicht. Großes Plus: Der Tee enthält außerdem Antioxidantien die bei der Entgiftung des Körpers helfen.Ingwer wird hauptsächlich mit den tollen Effekten auf das Immunsystem in Verbindung gebracht, dabei kann er auch als Abnehmbooster eingesetzt werden. Er kurbelt den Stoffwechsel an und verbrennt so Kalorien. Zusätzlich unterstützt der Tee die gesamte Verdauung und entgiftet den Körper.Mate-Tee enthält viele Mineralstoffe und Vitamine. Koffein und Saponine bringen den Stoffwechsel in Schwung und helfen, Kalorien zu verbrennen. Übrigens werden im Ursprungskontinent - Südamerika - frische Mate-Blätter gekaut, um Hungergefühle zu unterdrücken.Der Tee aus Südafrika ist ein natürlicher Appetitzügler und hilft beim Abnehmen, denn er stoppt die Lust auf Süßes. Vor allem durch seinen süßlichen Geschmack. Kombiniert man Rooibostee mit Vanille verstärkt sich der Effekt noch (einfach eine Schote etwas auskratzen und dazu geben).