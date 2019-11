Teenager bauen Unfall mit gestohlenem Wagen

Zwei 15-Jährige touchierten mit einem Pkw mehrere Fahrzeuge am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring. Das Auto wurde erst vor ein paar Tagen gestohlen.

Weitere Delikte am Heimweg

Kaum zu glauben ist ein Vorfall, der sich bereits am Mittwoch am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring ereignet hat. Zwei 15-Jährige fuhren mit einem Pkw und touchierten dabei mehrere parkende Fahrzeuge. Danach wollten sie die Flucht ergreifen.Ein Zeuge konnte die Burschen aber beobachten und anhalten, bis die Beamten der Polizei vor Ort waren. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht mit der angebrachten Begutachtungsplakette übereinstimmten.Außerdem ergab eine Anfrage, dass das Fahrzeug in der Nacht auf Dienstag (29. Oktober 2019) im Raum Graz gestohlen wurde. Bei der Einvernahme zeigten sich die Teenager geständig und gaben an, die Kennzeichentafeln mit einem weiteren Bekannten (18) aus einer Garage in Wien-Ottakring gestohlen zu haben.Der 18-Jährige soll auch mit einem der beiden Festgehaltenen das Fahrzeug gestohlen haben. Auf einer Raststation wurden dann auch die Kennzeichen eines anderen Pkw gestohlen. Außerdem sollen die beiden in Peggau zwei Fahrräder gestohlen und auf dem Weg nach Wien einen Tankbetrug begangen haben.In Wien angekommen kam es offenbar auch zu zwei Einbrüchen in Kellerabteile im 17. Bezirk. In der Wohnung des 18-Jährigen konnte im weiteren Verlauf der Erhebungen diverses Diebesgut sichergestellt werden. Die drei Teenager wurden auf freiem Fuß angezeigt. Es wurden zahlreiche verwaltungsstrafrechtliche Übertretungen zur Anzeige gebracht.