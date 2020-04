Teile Simmerings wegen Feuer ohne Strom

Ein Stromkasten fing in Wien-Simmering an zu brennen. Die folge: Ein mehrstündiger Stromausfall.

In der Nacht auf Samstag kam es in Wien-Simmering zu einem Stromkastenbrand. Teile des Bezirks waren mehrere Stunden ohne Strom.

Ein Passant alarmierte am Samstagmorgen gegen 3 Uhr die Berufsfeuerwehr, weil ein Stromkasten in der Thürnlhofstraße in Brand geriet.Die Feuerwehrmänner rückten sofort zum Löscheinsatz aus. "Nach dem Spannungsfreichaltung der Wiener Netze konnte das Feuer rasch abgelöscht werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich", heißt es seitens der Berufsfeuerwehr gegenüberTeile des 11. Wiener Bezirks waren aufgrund des Brandes bis etwa 10.30 Uhr ohne Strom. Mittlerweile konnte die Versorgung wieder hergestellt werden, wie die Wiener Netze auf ihrer Homepage berichten.