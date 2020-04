Tennis-Rüpel Kyrgios kritisiert Thiem scharf

Dominic Thiem kritisierte den Plan von Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal, einen Hilfefond für Tennisspieler in den unteren Regionen der ATP-Weltrangliste aufzustellen. Der Australier Nick Kyrgios zeigt dafür wenig Verständnis.

"Es gibt viele Leute, die dem Sport nicht alles unterordnen, ich sehe nicht ein, warum ich solchen Leuten Geld schenken sollte","Es gibt 2.000 Spieler in der Weltrangliste, die hinteren gehören da definitiv dazu. Ich will das nicht verallgemeinern", betont Österreichs Nummer eins.Diese Ansicht teilt Tennis-Rüpel Nick Kyrgios so gar nicht: "Er versteht nicht, worum es geht. Wir bekommen an der Spitze viel zu viel bezahlt und zu wenig Geld wird verteilt.""Es geht darum, zu helfen, wo es geht, egal ob professionell oder unprofessionell. Versuche dich in ihre Lage zu versetzen", schickt der Australier via Instagram Kritik in Richtung Thiem.