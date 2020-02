Tesla will Solardach auch in Österreich verkaufen

Noch 2020 soll das Solardach von Tesla auch in Österreich verkauft werden. Eine eigene Webseite dafür wurde bereits eingerichtet, nur der Preis fehlt noch.

2016 hatte Tesla sein Solardach der Welt vorgestellt, musste aber die Konstruktion aufgrund von Problemen bei der Energiegewinnung zwei Mal überarbeiten. Seit Ende 2019 wird es nun in den USA verkauft, 2020 soll es nun in den weltweiten Handel kommen. "Ich freue mich auf die internationale Expansion im Laufe dieses Jahres", schrieb Musk auf Twitter.Gleichzeitig sucht Tesla in den USA Arbeiter zur Vermarktung des "Tesla Solar Roof". Auch in Österreich soll Teslas Solardach verkauft werden, eine eigene Webseite gibt es dafür bereits . "Solar Roof komplimentiert die Architektur Ihres Hauses, während es Sonnenlicht in Elektrizität verwandelt. Und in Kombination mit einem Powerwall-Stromspeicher können Sie die tagsüber vom Solardach gewonnene Energie rund um die Uhr nutzen, so dass Ihr Eigenheim praktisch zum Strom-Selbstversorger wird", heißt es dort.Wer auf der Seite seine Daten hinterlässt, wird kontaktiert, sobald das Solardach verfügbar ist. Die Solarziegel haben laut Tesla eine Ziegelgarantie, Stromerzeugungsgarantie und Wetterfestigkeitsgarantie von je 25 Jahren. Im Kleingedruckten heißt es allerdings: "Alle Garantien und Klassifizierungen gelten nur für die USA. Für andere Märkte streben wir ähnliche Garantien und Zertifizierungen an." Wann der Ziegel in Österreich erscheinen und wie viel er kosten wird, steht noch nicht fest.Der Kurs der Tesla-Aktie geht derzeit durch die Decke. Seit Anfang des Jahres ist er um über 80 Prozent auf rund 800 Dollar hochgeschossen. Ein Grund dafür ist auch ein Gerücht, das wieder einmal die Runde macht: Dass die Google-Mutter Alphabet Tesla übernehmen könnte. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat Gründe aufgelistet, warum dieser Mega-Deal Sinn machen würde. Unter anderem könnte Tesla durch Alphabets gewaltige Finanzreserven profitieren, die Produktion hochfahren und Lizenzen verkaufen. So könnte sich der Wert des Unternehmen mehr als verzehnfachen.