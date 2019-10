The golden Age: Kalender mit Wiener Senioren

Kalendermotive gibt es viele - von Jungbauern bis hin zu den schönsten Priester. Jetzt gibt es erstmals auch einen Kalender mit Pin-Up-Senioren aus Wien.

Zwölf Senioren zeigen, dass das Leben auch im höheren Alter noch sexy, schön und aufregend sein kann. Dafür braucht man eben keine straffe Haut, sondern die richtige Lebenseinstellung. Lachfalten gehören dazu. Ganz nach diesem Motto haben die Pensionistenklubs der Stadt Wien den ersten Fotokalender mit Wiener Senioren ab 60 Jahren präsentiert.Ein engagiertes Team des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser und der Pensionistenklubs für die Stadt Wien ein originelles Kunstprojekt einfallen lassen. Fotografin Sarah Bruckner, die die Fotos nicht retuschierten und Make-up-Artistin Denise Goban haben gemeinsam mit dem Kalender-Projektleiter Paul Alteneder zwölf Menschen jenseits der 60 Jahre ins richtige Licht gerückt.Zu kaufen gibt es den Kalender "The Golden Age" in den 150 Klubs und Pensionistenklubs in Wien und in den 30 Wohnhäusern des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.