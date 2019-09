The Who wollen es noch einmal wissen

"The Who" veröffentlichen am 22. November ihr erstes Album seit 13 Jahren. Hier könnt ihr die neue Single "Ball and Chain" hören.

The Who gehen 2020 noch einmal auf Welttournee

"I hope I die before I get old": Wenn es nach dieser Zeile aus ihrem wohl bekanntesten Song "My Generation" aus dem Jahr 1965, dann fühlen sich "The Who" wohl noch recht jung. Anders lässt es sich nicht erklären, dass Sänger Roger Daltrey (75) und Gitarrist Pete Townsend (74) - gemeinsam mit Ringo Starr-Sohn Zak Starkey (54) - nach 13 Jahren ein neues Album mit dem schlichten Namen "Who" herausbringen.Die 11 Songs sind im Frühjahr 2019 in London und Los Angeles u.a. im Studio von D. Sardy (Oasis, Gorillaz) entstanden und drehen sich um "Das Feuer im Londoner Grenfell Tower , Musikpiraterie, Spiritualität, Reinkarnation, die Kraft der Erinnerung und einen alten Rockstar, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat", so "The Who" in einer Aussendung.Das Albumcover stammt übrigens von Sir Peter Blake und wurde am Freitag in der Pace Gallery in New York City (USA) feierlich enthüllt. "Ich glaube, wir haben unser bestes Album seit "Quadrophenia" 1973 gemacht. Pete kann es immer noch, er ist ein fabelhafter Songschreiber, am Puls der Zeit", so Daltrey zum NME . Und Townsend: "Roger und ich sind inzwischen beide alte Säcke, also habe ich die Finger so gut es ging von Themen wie Romantik oder Nostalgie gelassen. Erinnerungen sind OK, aber viele der Songs drehen sich um die brisanten Zeiten jetzt."2020 gehen "The Who" samt Orchester auf Welttournee. Österreich-Show ist noch keine fix.