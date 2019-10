100 Tickets für die kronehit u-bahn-party zu gewinnen

"Heute" verlost 5o x 2 Tickets für die kronehit u-bahn-party am Freitag, 08. November, ab 21 Uhr, in Wien!

Stadion - KarlsplatzStadionStadion und KarlsplatzAm Freitag, den 8. November 2019, findet wieder die legendäre kronehit u-bahn-party statt und die U2 verwandelt sich wieder in den längsten Dancefloor der Welt.Bereits zum 10. Mal findet die berühmt-berüchtigte kronehitu-bahn-party statt und wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Auch dieses Mal heißt es am 8. November 2019 wieder: Zweigleisig fahren erlaubt, Hoch die Hände – Wochenende.Österreichs größter und erfolgreichster Privatradiosender kronehit verwandelt auch dieses Jahr die U-Bahn der Linie U2 wieder in die Partymeile der Superlative - geile Stimmung, fette Beats und Partypeople inklusive.Los geht es mit der Preparty ab 19.00 Uhr in der Station "Stadion" der Linie U2, ab 20.00 Uhr geht es dann Vollgas los – direkt in der U-Bahn. Wer nicht dabei ist, verpasst die aufregendste Party des Jahres!Alle Infos online auf