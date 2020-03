Tief Elli beschert uns jetzt rote Wetterwarnungen

Tief Elli sorgt am Freitag und Samstag in Verbindung mit einem Randtief über Oberitalien für unbeständiges Wetter in Österreich. In höheren Tallagen kehrt wieder der Winter ein.

Wetterbesserung am Wochenende

Die Sonnenstunden in Österreich waren von kurzer Dauer. Denn heimlich, still und leise näherte sich das nächste kräftige Tief von Frankreich her dem Alpenraum, diesmal mit dem Namen Elli. Am Freitag zieht Elli bis nach Norddeutschland und am Samstag weiter zur Ostsee. Im Westen sorgte Elli bereits für kräftigen Schneefall.In der Nacht auf Freitag bildete sich auf Grund der Kaltluft ein Randtief über Italien. Dies hat auch auf Österreich Auswirkungen. Im Dreiländereck von Salzburg, Kärnten und der Steiermark sind bis Freitagmittag rote Wetterwarnungen wegen des Schneefalls ausgegeben worden. In weiteren Regionen sprechen die Meteorologen von Ubimet von "markantem Wetter".Die Unwetterwarnungen sind bis Freitagmittag aufrecht. Quelle: uwz.atDie Schneefallgrenze schwankt dabei stark von Tal zu Tal, liegt aber meist zwischen 700 und 1000 Meter. Lokal kann es aber für kurze Zeit bei kräftigem Niederschlag bis in tiefe Lagen nasse Flocken geben. Vor allem in Oberkärnten und in der Obersteiermark sind so in höheren Tallagen in kurzer Zeit 5 bis 15 cm nasser Neuschnee zu erwarten. Auf den Bergen in Kärnten fallen teilweise 30 bis 40 cm Neuschnee in wenigen Stunden. Im Laufe des Nachmittags lässt der Niederschlag dann deutlich an Intensität nach.Amzieht das Oberitalientief nach Süden ab und auch das steuernde Tief Elli zeit weiter nach Nordosten. Somit nimmt der Tiefdruckeinfluss insgesamt ab und im Süden setzt sich tagsüber die Sonne durch. Auf der Rückseite von Elli strömt aber mit einer nordwestlichen Höhenströmung kalte Luft zu den Alpen, sodass von Vorarlberg bis ins Mostviertel oberhalb von 500 bis 700 Meter einige Schneeschauer durchziehen.Amsorgt dann ein Zwischenhoch verbreitet für Sonnenschein, aufziehende Wolken am Abend kündigen aber von Westen her schon wieder die nächste Front an.