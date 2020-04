7,5 Millionen Sebastian Kurz-Aufrufe auf TikTok

Dutzende, wenn nicht hunderte Konten wurden im Namen von Bundeskanzler Sebastian Kurz angelegt.

Seit Tagen wird die Plattform "TikTok" in Österreich mit Content von Bundeskanzler Sebastian Kurz geflutet. Fans haben sich unter dem Namen des Kanzlers Konten angelegt und posten regelmäßig Fotos und Videos von Auftritten der Regierungsspitze. Kommentiert werden die Videos mit Zeilen wie: "Shorty ma bae", "sein lächeln ist unbeschreiblich", oder "ein Traummann". Unter den Hashtags #sebastiankurz, #shorti, #meinkönig oder #basti sind Videos des Bundeskanzlers, mit und ohne Filter, zu finden. Allein unter dem Hashtag #sebastiankurz gibt es 7,5 Millionen Aufrufe.In anderen sozialen Netzwerken wie Twitter regen sich User über die falschen Kurz-Konten auf. "'Unser Geld für unsere Leut', wieviele Medienleute aus d Kurz-Team sind beschäftigt, d dämliche (sry) TikTok zu überschwemmen mit neuer Kurz-Kampagne? Wieviel Geld geht dafür drauf u was könnt man mit dem Geld nicht alles anfangen, wenn mans f Soziales einsetzt?", twitterte eine Userin."Sebastian Kurz Edits haben die amerikanische for you page auf tiktok erreicht, kinda iconic ngl", lautet eine weitere Twitter-Meldung.Die unzähligen !"Fan"-Videos vom Bundeskanzler erreichten auch die Volkspartei. Auf-Nachfrage, ob der Kanzler bald einen offiziellen TikTok-Account haben werde, wurde von Seiten der ÖVP erklärt: "Wir können Ihnen sagen, dass wir als Volkspartei natürlich überlegen, ob und wie wir auf neuen Plattformen mit Sebastian Kurz, anderen Personen der Volkspartei oder der Partei selber vertreten sein können."