Til Schweiger mansplaint bei Probefahrt der Tochter

Lilli Schweiger darf zwar ans Steuer eines 200-PS-Autos, aber was man tut, wenn der Regen kommt, weiß Papa am besten. Mansplaining halt.

Til Schweiger mit Tochter Lilli

Mit Freundin Sandra (25) schwebt Til Schweiger auf Wolke Nummer sieben, von Tochter Lilli (21) wünschte er sich Mitte Jänner noch lautstark Enkelkinder . Bevor jedoch ein Kinderwagen angeschafft wird, denken Vater und Tochter wohl über etwas PS-stärkeres nach. Til postete ein Video einer Testfahrt. Am Steuer sitzt Tochter Lilli, die das Lenkrad begehrlich streichelt.Papa Til darf beim VW Polo GTI nur am Beifahrersitz Platz nehmen und das Handy beim Mitfilmen halten. Einmischen muss er sich trotzdem. Denn er traut seiner Tochter zwar zu, dass sie die 200 PS unter Kontrolle hält, dass sie den Scheibenwischer betätigen kann, offenbar aber nicht. Denn da greift er flugs rüber, um selbst Hand anzulegen.25.000 Euro aufwärts würde der Wagen in Deutschland kosten, falls Lilli und Til zuschlagen. Vielleicht weniger, jetzt, nachdem Til und Lilli per Video die Werbetrommel rühren. Nebenbei: Als Werbung ist der Post nicht gekennzeichnet."Für eine 21-Jährige? Mutig!", kommentiert unser redaktionsinterner Auto-Narr. Zu groß sei die Gefahr, dass eine Jungfahrerin zu viel Gas gibt. "Irgendwie bodenständig für jemanden mit dem Geld von Til Schweiger", kommentiert der Auto-Aficionado auch noch.Naja, wir wissen nicht, ob Lilli den Polo auch bekommen hat.