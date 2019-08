So wird dein Motivations-Schreiben gelesen

Beim Formulieren eines Motivationsschreibens können Fehler passieren. Wir zeigen dir, wie du Fallen vermeidest und geben dir Tipps.

Der Prozess einer Bewerbung kann mühevoll sein und nicht selten schickt man viele los, wovon die meisten unbeantwortet bleiben. Das hat aber auch mit der Beliebigkeit des Schreibens zu tun. Die meisten Berwerbungs- und Motivationsschreiben sind eher nicht motivierend, weil sie sich nicht so lesen. Sie heben sich nicht von der Masse ab, sind langweilig formuliert und ihnen fehlt es an Persönlichkeit.Damit dir das nicht passiert und du nicht an der gefühlten Masse an Einsendungen und der geringen Wahrscheinlichkeit erwählt zu werden, verzweifelst, zeigen wir dir in der Bildstrecke, wie du beim Empfänger unter der Masse an Bewerbungen hervorstechen kannst.(GA)