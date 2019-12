Tochter (21) nahm die Pille – und starb

Die Wienerin Klaudia R. erlitt mit 25 Jahren einen Schlaganfall und gibt einer Anti-Baby-Pille von Bayer die Schuld. Nun beschuldigt auch die Mutter der verstorbenen Sabine T. den Pharma-Riesen.

Die Wienerin Klaudia R. erlitt, wie "Heute" berichtete , im Alter von 25 Jahren einen Schlaganfall – sie gibt der Anti-Baby-Pille "Yasminelle" (Wirkstoff: Drospirenon) die Schuld und verklagte den Pharmariesen Bayer.Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die Tochter von Daniela T. (53) vor fast neun Jahren – allerdings mit tödlichem Ausgang: "Sabine stolperte nach der Uni und verletzte sich. Im Wilhelminenspital wurde ihr zur Sicherheit für acht Tage ein Liegegips verordnet. Kurz nach der Abnahme starb sie an einer Lungenembolie. Sie war 21 Jahre alt, kerngesund – und nahm die 'Yasminelle'", erzählt die Mutter. Durch Medienberichte über die Deutsche Felicitas Rohrer – sie erlitt nach der Einnahme von "Yasminelle" eine beidseitige Lungenembolie und verklagte Bayer erfolglos – war für Daniela T. bald klar: "Ich bin überzeugt, dass der Wirkstoff in der Pille schuld daran ist, dass Bine gestorben ist. Ich will andere Frauen davor warnen!"Bayer möchte auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben, "da uns der Fall nicht bekannt ist, und wir auch nicht zu 100 % sicherstellen können, dass Frau T. unser Präparat tatsächlich eingenommen hat."Auch der Krankenanstaltenverbund als Träger des Wilhelminenspitals durfte aus (datenschutz-)rechtlichen Gründen keine Auskunft erteilen.