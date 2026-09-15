i Paulina Montoya, die Tochter von Formel-1-Ikone Juan Pablo Montoya, trug ein weißes Kleid an ihrm Geburtstag, das löste eine Geldstrafe aus. Imago Images, Instagram Kuriose Regeln Tochter von F1-Ikone trägt weißes Kleid – Strafe Eine kuriose Strafe sorgt in der Motorsport-Welt für Aufregung: Weil die Tochter von Juan Pablo Montoya ein weißes Kleid trug, setzte es die Geldbuße. Von Sport Heute 15.09.2026, 18:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein weißes Kleid bringt Formel-2-Rennstall Prema nach dem Rennwochenende in Madrid eine Geldstrafe ein. Der kuriose Grund: Paulina Montoya, Tochter von Formel-1-Legende Juan Pablo Montoya und Schwester von Prema-Pilot Sebastian, trug in der Boxengasse ein kurzes weißes Kleid. Das Urteil der Kommissare: eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

Paulina stand während des Qualifyings zu nahe am Auto ihres Bruders. Das Problem: Laut Sportlichem Reglement der Formel 2 müssen Team- und Technikmitarbeiter während der Sessions in der Boxengasse lange Hosen tragen.

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Prema argumentierte bei den Rennkommissaren, dass die Kolumbianerin lediglich als Gast vor Ort und kein operatives Teammitglied sei. Doch die Stewards ließen das nicht gelten. Laut den Event-Regeln für Madrid gelten auch Gäste mit Zugang zu Sperrbereichen als Teammitglieder und müssen sich deshalb an die entsprechenden Vorschriften halten.

Weil Prema für Personen verantwortlich ist, denen der Rennstall Zugang zu diesen Bereichen gewährt, setzte es schließlich die Geldstrafe von 500 Euro. Besonders kurios: Paulina Montoya feierte an diesem Tag auch noch ihren Geburtstag.

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Die Montoya-Tochter nahm die Angelegenheit jedenfalls mit Humor. Einen Tag später veröffentlichte sie auf Instagram Bilder, auf denen sie lange weiße Hosen trug. Dazu schrieb sie vielsagend: "Angemessene Garderobe". Für den Grand Prix am Sonntag wählte Paulina Montoya ein bodenlanges weißes Kleid, kam da aber auch keinem Boliden zu nahe.