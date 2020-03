Tödlicher Forstunfall: Baum überrollte Mann

Ein 70-Jähriger führte in Thaures im Bezirk Gmünd Forstarbeiten durch, wurde dabei von einem Baum überrollt. Er starb am Unfallort.

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd führe am Dienstag in den Mittagstunden Forstarbeiten im Bereich Thaures im Gemeindegebiet Heidenreichstein durch.Dabei dürfte er bei einem liegenden Baum ein Stück abgeschnitten haben, der darüber liegende Baum kam ins Rollen und überrollte in der Folge den 70-Jährigen. Dabei erlitt das Opfer tödliche Verletzungen.Gegen 14.30 Uhr kam ein Zeuge zu dem Waldstück, entdeckte den Verunfallten und verständigte die Einsatzkräfte. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.