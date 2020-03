Tom Hanks Ehefrau postet ihre Telefonnummer

Rita Wilson fordert ihre Fans auf Instagram auf, ihr eine Nachricht zu schreiben. Ihre Follower feiern sie dafür.

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson waren das erste Hollywood-Paar, das positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das Spital in Australien durften sie inzwischen zwar verlassen, befinden sich aber noch inSeitdem gibt es täglich ein neues Posting von Hanks und Wilson, in dem sie verraten, wie es ihnen gerade geht und wie sich die Zeit vertreiben.Nun ging Rita einen Schritt weiter. Sie teilte ihre Handynummer auf Instagram: "Drehst du gerade durch? Habt ihr einen Tipp für meine Quarantäne-Playlist? SCHREIBT MIR", heißt es unter ihrem Posting.Sie schreibt weiter: "Ja, das bin ich wirklich. Schreibt mir, dann lass ich euch wissen, was ich gerade machen, wenn ich in deiner Stadt bin (sobald ich unser Haus verlassen darf), lass uns in Kontakt bleiben. Soziale Distanz funktioniert." Ihre Telefonnummer: (310) 299-9260" Die Vorwahl für Österreicher, die in die USA telefonieren: 001.Dazu teilte Wilson noch ein Video, indem sie ihre Fans nochmals auffordert, ihr zu schreiben. Die Fans feiern die 63-Jährige dafür.