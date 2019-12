Too shy? Limahl feiert weihnachtliches Comeback

Seine Hits aus den 80ern liefen in diesem Jahr u.a. im Staffelfinale von "Stranger Things" und bei "Black Mirror": Jetzt legt Limahl noch ein neues Weihnachtslied drauf

Liebeslied an London

In den 80ern lieferte er mit Hits, wie "Too Shy", "Only for Love" und "Neverending Story" den Soundtrack einer ganzen Generation. Sein Markenzeichen damals: Eine Frisur, bei der jeder Wiedehopf neidisch geworden wäre. Heute sind seine Haare zwar weniger flippig und auch schon etwas weniger, doch seine Songs werden nach wie vor u.a. in den Netflix-Serien "Black Mirror" oder "Stranger Things" kräftig gefeatured.Jetzt meldet sich Limahl (59) mit dem Weihnachtssong "London for Christmas" zurück.Den Song hat er gemeinsam mit Jon Nickoll, dem Jazz-Pianisten des Londoner Savoy Hotels und Hit-Producer Ian Curnow (Take That, Roxette, Kylie Minogue) geschrieben. Es ist die herzerwärmende Geschichte zweier Liebenden im weihnachtlichen Lichterschein der britischen Metropole."Viele Jahre lang hab ich mich davor gescheut ein Weihnachtslied zu schreiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich gedacht habe, dass schon jede gute Xmas-Zeile geschrieben worden ist. So ging's mir auch mit einem Song über London. Ich leb' jetzt hier seit über 30 Jahren und liebe diese Stadt. Doch dann kam mir die Idee, die beiden Themen einfach zu kombinieren – und in diesem Moment wurde die Idee für 'London for Christmas' geboren."Auch 2020 plant Limahl, der eigentlich Christopher Hamill heißt, wieder einige Konzerte quer durch Europa. Ob es ihn dieses Mal auch mal nach Österreich verschlägt, bleibt (noch) zu hoffen.