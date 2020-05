Top-Frage: Ist man immun wenn man Corona hatte?

Das Thema Immunität gegen das Coronavirus beschäftigt wie kaum ein anderes in der Google-Suche. "Heute" hat sich angesehen, was die Österreicher genau suchen.

Die Top-Frage auf Google zum Thema Immunität der vergangenen sieben Tage war: "Wie kann man sein Immunsystem stärken?" Die Antwort: Bewegung, Ernährung und Schlaf. Das Gesundheitsportal netdoktor.at hat einige Tipps zusammengefasst. Hier liest man auch, dass regelmäßiges Händewaschen das Immunsystem stärkt.Was uns gleich zu Frage 2 bringt: "Was ist das Immunsystem?". Das Immunsystem ist neben dem Nerven- und dem Hormonsystem eines der komplexesten Schaltwerke unseres Körpers. Es besteht aus verschiedenen Organen, Geweben, Zelltypen und Molekülen. Seine Aufgabe: Den Körper vor potenziellen Krankheitserregern zu schützen.Nächste Frage: "Was bedeutet immun?" Immun bedeutet, vor etwas gefeit oder gegen etwas unempfindlich zu sein. Das lässt sich gleich mit Frage 5, "Warum kann ein Mensch gegen ein Virus immun werden?", verbinden. Bei einem Virenbefall schaltet sich im Körper das Immunsystem ein – und produziert Antikörper, die das Virus bekämpfen und im Idealfall besiegen. Diese Antikörper bleiben im Körper länger erhalten und machen ihn für diese Zeit immun gegen das Virus."Was schwächt das Immunsystem?" ist Frage Nummer 6. Die Antwort lautet: So gut wie alles, das ungesund ist. Dazu zählen unter anderem Rauchen und Alkohol, zu wenig Schlaf, Stress, unausgewogene Ernährung und zu wenig Sport. "Was sind die drei Aufgaben der Immunabwehr?" folgt danach. Das Immunsystem erfüllt mehrere Aufgaben. Hauptaufgabe ist, Krankheiterreger möglichst abzuwehren. Gelingt dies nicht, ist die Aufgabe danach, die schädlichen Substanzen im Körper zu beseitigen, ebenso wie abgestorbene oder veränderte Zellen. Aufgabe 3 ist die Toleranz gegenüber körpereigenen Strukturen, also Bakterien, Nahrungsstoffen und Mikroflora, die nicht als "Feind" angesehen werden sollen."Wie lange soll man Immun44 (ein Nahrungsergänzungsmittel) nehmen?" ist Frage 8. Bei der Antwort sollten die Nutzer allerdings nicht Google konsultieren, sondern nach dem Beilagentext handeln beziehungsweise Arzt oder Apotheker fragen. "Wie lange ist das Immunsystem nach der Bestrahlung geschwächt?" lautet Frage 9. Das lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern hängt von der Behandlung und dem Allgemeinzustand des Patienten ab.Bei vielen Betroffenen erholt sich das Immunsystem recht schnell, bei einigen verfahren wird das Immunsystem aber längere Zeit stark geschädigt. Letzte Frage: "Wie gut ist mein Immunsystem?" Auch hier kann keine konkrete Antwort gegeben werden. Klar ist: Bei Sport, gutem Schlaf und gesunder Ernährung sollte das Immunsystem stark sein. Wie es genau um das Immunsystem bestellt ist, kann allerdings nur ein Arzt feststellen.