Top-Stürmer Hwang fehlt Salzburg gegen Rapid

Nach dem Grunddurchgang ist vor dem Meister-Play-off! Titelverteidiger Salzburg plagen vor dem Start in die zweite Bundesliga-Phase Verletzungssorgen, Top-Stürmer Hee-Chan Hwang wird den Bullen mehrere Wochen fehlen.

Da atmet auch Rapids Abwehr auf, denn Christopher Dibon und Mateo Barac haben ein Problem weniger. Zum Auftakt der Meisterrunde gastieren die Grün-Weißen beim Serienmeister, der ohne den Koreaner auskommen muss.Beimerzielte Hwang den entscheidenden Treffer, war in der Saison schon an 29 Toren beteiligt.Ohne Fremdeinwirkung zog sich der 24-Jährige einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und wird Coach Jesse Marsch wochenlang fehlen. Im Titelkampf müssen die Bullen am Samstag zum letzten Spieltag zu Sturm nach Graz, danach kommt Rapid in die Mozartstadt.Auch auf die Hütteldorfer wartet vor dem Top-Duell in Salzburg mit dem Wolfsberger AC ein harter Brocken. Im Duell um Platz drei wird es nicht zimperlich zur Sache gehen, das weiß auch