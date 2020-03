Salzburg zieht mit 1:0 über LASK ins Cup-Finale ein

Von wegen Krise! Im Cup-Halbfinal-Duell der besten Teams Österreichs feiert Salzburg einen 1:0-Sieg über den LASK. Als Siegtorschütze durfte sich Hwang feiern lassen.

Red Bull Salzburg steht zum siebten Mal in Folge im Finale des ÖFB-Cups, trifft am 1. Mai in Klagenfurt auf den Zweitligisten Austria Lustenau!Nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg schoss Hwang (50.) die "Bullen" zum knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg über den LASK, der zum dritten Mal in den letzten vier Jahren im Halbfinale scheiterte und somit weiterhin auf den ersten Titel seit 55 Jahren muss.Vor der enttäuschenden Kulisse von nur 10.021 Zusehern erwischten die Hausherren den besseren Start. Szoboszlai zog an der Strafraumgrenze ab, verfehlte das Tor aber knapp (5.). Die Linzer wurden durch einen Kopfball von Trauner gefährlich (18.).In der 38. Minute hätte Salzburg in Führung gehen müssen: Hwang stürmte alleine auf das Tor zu, spielte aber einen katastrophalen Querpass, über Daka landete der Ball dennoch bei Okugawa, dessen Schuss aber direkt in den Armen von Schlager landete.In Hälfte zwei waren keine 15 Sekunden gespielt, als Szboszlai völlig frei an Schlager scheiterte. Die "Bullen" setzten zum Sturmlauf an und belohnten sich: Daka entwischte der Linzer Abwehr, er legte den Ball auf Hwang, der ihn nur noch ins leere Tor zur Führung einschieben musste (50.).Sieben Minuten später stürmte Hwang wieder alleine auf das Tor zu, der Südekoreaner wurde aber zu Unrecht wegen Abseits zurück gepfiffen. In der Folge wurde die Partie immer zerfahrerener. Der LASK wollte, konnte aber nicht recht, Schlager hielt seine Elf nach einem Kopfball aus kurzer Distanz mit einer tollen Parade im Spiel (85.).In der dritten Minute der Nachspielzeit flog Mwepu nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Ranftl zog noch einmal ab, doch Stankovic hielt den Ball fest (90.+4). In der achten (!) Minute der Nachspielzeit packte Ranftl noch gegen Okafor die Notbremse aus – Rot! Es blieb aber beim 1:0 für Salzburg...