Tote in Lkw: Polizei nimmt weitere Verdächtige fest

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Anhänger hat die britische Polizei am Freitag zwei weitere Verdächtige festgenommen.

Leichen werden obduziert

Es handle sich um einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters. Ihnen wird Menschenhandel in 39 Fällen sowie Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit.Der 25-jährige Fahrer steht weiter unter Mordverdacht und bleibt in Haft. Die 39 Opfer stammen allesamt aus China. Es handelte sich um 31 Männer und acht Frauen, "Heute.at" berichtete Die Leichen werden in einem Krankenhaus in Chelmsford obduziert. Die ersten elf Toten wurden am Donnerstagabend in die Einrichtung gebracht. Experten rechnen mit sehr langen Untersuchungen.In der Nacht auf Mittwoch wurden die Toten im Laderaum des Lastwagens im Ort Grays östlich von London gefunden. Möglicherweise sind die Opfer im Laderaum erfroren, da der Lkw-Sattelauflieger zur Kühlung geeignet ist. Die Todesursache konnte aber noch nicht bestätigt werden.Die Umstände deuten darauf hin, dass es sich bei den Opfern um Migranten handelt.