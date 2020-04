Toter bei Zimmerbrand in Wien-Meidling gefunden

Bei einem Zimmerbrand entdeckt ein Atemschutztrupp den leblosen Bewohner der Brandwohnung in Wien-Meidling. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Aus einem Fenster der Erdgeschoßwohnung in der Karl-Löwe-Gasse in Wien-Meidling drang am Mittwoch um 5 Uhr früh Rauch. Bewohner der weitläufigen Wohnhausanlage verständigten den Notruf der Feuerwehr. Von den alarmierten Kräften der Berufsfeuerwehr Wien wurde umgehend eine Löschleitung über das Stiegenhaus in die Brandwohnung vorgenommen.Unter Atemschutz dringen Feuerwehrleute in die verrauchten Räume vor und beginnen parallel mit der Brandbekämpfung die Wohnung nach anwesenden Personen zu durchsuchen. In einem der Räume wurde eine Person aufgefunden. Der Mann wurde umgehend in einen rauchfreien Bereich gebracht wo mit der Reanimation begonnen wurde.Rettungskräfte übernahmen die notfallmedizinische Versorgung des Patienten. Sämtliche Maßnahmen blieben erfolglos, der Mann noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen. Zeitgleich kontrollierten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Stiegenhaus und weitere Wohnungen.Der Brand konnte rasch abgelöscht werden, der Einsatz war um 6 Uhr beendet. Zur Entrauchung wurde ein Hochleistungsbelüftungsgerät eingesetzt. Das Landeskriminalamt Wien hat noch während des Einsatzes mit den Ermittlungen begonnen.Laut Polizei hat ein Hausbewohner des Mehrparteienhauses den Notruf verständigt, da er eine starke Rauchentwicklung aus der unterhalb gelegenen Wohnung wahrnahm. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Mieter der Wohnung, einen 69-jährigen Mann.