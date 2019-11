Toter Soldat: Verdächtiger wurde einvernommen

Die Kaserne Flugfeld in Wr. Neustadt

Nach den tödlichen Hundebissen auf einen 31-jährigen Soldaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nun gegen einen Heeresbediensteten.

Nach den tödlichen Hundebissen auf einen Soldaten (31) ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nun gegen einen Heeresbediensteten. "Ein im Betrieb der Kaserne Verantwortlicher" sei einvernommen worden, bestätigte Markus Bauer von der Anklagebehörde einen "Salzburger Nachrichten"-Bericht. Es gehe um den Verdacht der grob fahrlässigen Tötung.Ob der Mann "ein Beschuldigter sein kann, werden die Ermittlungen zeigen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Laut "SN" habe die Behörde "einen Vorgesetzten des Hundeführers im Visier".Markus Bauer wies darauf hin, dass die Kriminalpolizei weiterhin an der Arbeit sei. Mit der Untersuchungskommission des Bundesheeres erfolge ein Austausch. Wie berichtet , hatte Erich Gemeiner, Rechtsanwalt der Familie des in Wiener Neustadt von Schäferhunden getöteten 31-jährigen Militärhundeführers, scharfe Kritik am Bundesheer geübt.