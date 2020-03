Trafikant schützt sich mit Frischhaltefolie vor Corona

Schutzschild aus Frischhaltefolie in einer Meidlinger Trafik

Nicht alle können in Zeiten von Corona zuhause bleiben: Dieser Trafikant aus Wien baute sich als Schutzmaßnahme eine Wand aus Frischhaltefolie auf.

Wie drastisch die Corona-Welle Österreich treffen wird, weiß noch niemand. Die Österreicher sollen daher zuhause bleiben, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die sogenannte "kritische Infrastruktur" muss allerdings weiter ihren Dienst versehen. Neben Personal aus dem Gesundheitswesen, Transport, Lebensmittel, Gas- oder Wasserwerke und anderen betrifft es eben auch die Trafikanten.Eine-Leserreporterin entdeckte bei ihrem Einkauf in einer Tankstelle in Meidling einen Trafikanten hinter einem Do-It-Yourself-Schutzschild aus Frischhaltefolie.Derzeit gibt es keine besonderen Schutzmaßnahmen, die der Staat für diese Gruppe zur Verfügung stellt. Supermärkte im ganzen Land reagierten diese Woche mit eigens angebrachten Plexiglas-Barrieren an den Kassen. Sollten die Trafikanten einen eigenen Schutz bekommen?