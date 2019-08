Vor 19 ' Traktor mit Anhänger bei Arbeit in Graben gestürzt

Die Feuerwehr beim Bergen Bild: Kein Anbieter/FF Grafenwörth

Arbeitsunfall am Dienstag in Grafenwörth: Ein Lenker stürzte mit seinem Traktor in den Graben, kam dabei mehr als glimpflich davon.

Abstürze mit Traktoren haben meist böse Folgen, immer wieder forderten derartige Arbeitsunfälle in Niederösterreich Schwerverletzte oder gar Tote. Bei einem Absturz am Dienstag in Grafenwörth hatte der Lenker indes Glück.



Der Mann war mit dem schweren Fahrzeug inklusive Anhänger in den Graben neben dem Feld gestürzt, konnte sich aber unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und selbst die Einsatzkräfte verständigen.



Drei Feuerwehren rückten zur Bergung aus. Per Kran wurde zunächst der Anhänger und dann der Traktor selbst aus dem Graben gehoben. (min)