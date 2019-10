Treiben dich die Wanzen auch zur Verzweiflung?

Auch dieses Jahr stöhnen viele Österreicher unter einer Welle von lästigen Baumwanzen! Was sind deine Erfahrungen?

Patricia S. ist außer sich:"Wenn eine Tür kurz offen steht, sind gleich zwei Dutzend von denen herinnen", klagt die Wienerin. Sie ist nicht die einzige, die derzeit unter der Wanzenplage leidet.Denn sobald die Temperaturen fallen, suchen die Baum- und Stinkwanzen einen warmen Unterschlupf zum Überwintern. Dabei verirren sie sich häufig in Wohnungen und Häuser, wo sie mit ihrem üblen Geruch und lauten Brummen für Ungemach sorgen.Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Machen dir die lästigen Wanzen auch das Leben zur Hölle? Hast du vielleicht sogar eine Methode entdeckt, die Plage abzuwenden? Dann schreibe uns deine Geschichte an community@heute.at! Wir freuen uns auch über Fotos und Videos – einfach per Mail senden oder aufundschicken!