Trend: "Whipped Coffee" zuhause selbst machen

Der "Whipped Coffee" ist das Trend-Getränk der Saison. Er verspricht ganz besonderen, cremigen Kaffeegenuss und ist nicht schwer nachzumachen.

In einem Café in einer kuscheligen Ecke zu sitzen, den vorbeiziehenden Spaziergängern durch die Fensterscheibe nachzublicken und dabei an einem Lieblingsgetränk zu nippen, ist momentan nicht möglich. Aber man kann sich ein Stück Kaffeehauskultur nachhause holen. Denn es gibt einen neuen Trend unter den Getränken.Nach Pumpkin Spice Latte, Pink Chai, Moon Milk und Bubble Tea kommt nun der "Whipped Coffee". Die früheren Trends hatten als Inspirationsquellen Kaffeehäuser wie Starbucks. Da wir uns in der Ära der Selbst-Isolation und geschlssener Lokael befinden, hat dieser Drink eine andere Inspiration: Er ist eine hausgemachte Spezialität.Wie meistens startete der Trend um den cremigen Kaffeegenuss auf dem sozialen Video-Netzwerk TikTok. Dort häufen sich mittlerweile über 1.2 Millionen Einträge zum Hashtag #coffeewhip. Vorbild ist eine Kreation aus Südkorea namens Dalogna.Obwohl der "Whipped Coffee" aussieht wie frisch serviert, ist er ganz einfach nachzumachen.Instant KaffeeZuckerMilchWasserSchneebesen oder HandmixerMische jeweils zwei Teelöffel Instant Kaffee, Zucker, Milch und heißes Wasser in eine Schüssel und schlage alles mit einem Schneebesen oder einem Handmixer, bis die Mischung schaumig und dickflüssig ist. Nimm ein halbes Glas Milch mit Eiswürfeln und gieße den Schaum darüber.