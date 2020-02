Trendsport "Bungee Super Fly" macht fit wie im Flug

Mit dem neuen Workout gelingt der Spagat zwischen Fitness-Training und Tanz.

Durch die Luft fliegen wie Superman oder über dem Boden schweben wie Tom Cruise in "Mission: Impossible": Der neue Trendsport Bungee Fitness erobert Wien (berichtete).Eine neue Variante ist das "Bungee Super Fly": Dabei werden Tanz, Ausdauer- sowie Functional Training, Fatburning, Koordination und Stärkung von Rumpf sowie Muskulatur miteinander verbunden. Der natürliche Widerstand der elastischen Seile ermöglicht eine neue Art des Trainings, sodass bei schweren Übungen wie Push Ups oder Burpees andere Muskelgruppen beansprucht werden.Nach einem Warm Up folgt ein Workout, das choreografisch erarbeitet wird und Elemente wie Kraft- und High-Intensity-Übungen, Jumps und Drehungen beinhaltet. Die Einheit wird mit einem Cool Down beendet.Die 80-minütigen Einheiten (Schnupperstunde: 28 Euro) werden jeden Dienstag von 19.45 Uhr bis 21.05 Uhr exklusiv bei der Union West Wien in der Linzer Straße 431 (Penzing) angeboten: "Es werden leichte bis mittelschwere Choreografien erarbeitet, die nicht nur Spaß machen, sondern auch Körper und Geist fordern", so Trainerin Sandra Schreiner.