Trotz Corona: Gemüse und Obst nicht mit Seife waschen!

Kiwis, Paprika, Tomaten – viele Lebensmittel stammen aus Corona-Gebieten. Mit Seife oder Spülmittel sollte man sie trotzdem nicht reinigen.

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gilt regelmäßiges Händewaschen mit Seife und warmem Wasser als das A und O. Was liegt da vermeintlich näher, als auch frischen und offen verkauften Lebensmitteln die gleiche Reinigung zuteil werden zu lassen? Zumal der Coronavirus ja auch längere Zeit auf Oberflächen überdauern kann.Doch Experten warnen davor, Gemüse und Früchte mit Seife zu waschen. "Die Mittel und ihre Rückstände können ein unnötiges gesundheitliches Risiko darstellen, wenn sie nicht fachgerecht angewendet werden", schreibt etwa das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV Abwaschmittel seien aus gutem Grund nicht für den Gebrauch auf Lebensmitteln zugelassen, erklärt Benjamin Chapman von der North Carolina State University gegenüber Livescience.com . "Der menschliche Magen ist einfach nicht für die chemischen Verbindungen im Spülmittel gemacht."Das Problem bestehe auch, wenn man die Schale vor dem Verzehr entferne, so der Spezialist für Lebensmittelsicherheit: "Die Schutzschicht von Früchten und Gemüse ist durchlässig, so dass die Chemikalien ins Innere gelangen und später mitgegessen werden." In der Folge drohten Magen-Darm-Reizungen mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen.Auch vor anderen Lebensmittel-Reinigungstipps, die derzeit vermehrt im Netz die Runde machen, rät Chapman ab. Es gebe keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass selbst angerührte Zitronensaft- oder Essigreiniger besser seien, genauso wenig wie mit Bleichmittel versetzte Flüssigkeiten wie Javelwasser. Diese könnten regelrecht gefährlich sein.Stattdessen, da sind sich Fachleute im In- und Ausland einig, sollte offen verkauftes Obst und Gemüse unter fließendem kaltem Wasser gereinigt werden. Da bisher keine Übertragung von Coronavirus von Lebensmitteln auf den Menschen bekannt seien, reiche das – wie auch in Nicht-Corona-Zeiten – völlig aus, so Chapman.Wichtig sei jedoch, bei der Zubereitung die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten. Dazu zählt laut BLV etwa das häufige Händewaschen während der Verarbeitung.Warum ausgiebiges Händewaschen mit Seife so wichtig ist, zeigt dagegen dieser Post von US-Schauspielerin Kristen Bell: