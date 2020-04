Trotz Quarantäne: So viel Bewegung brauchen Kinder

Derzeit sitzen viele Kinder zu Hause fest. Dabei ist gerade Sport so wichtig für die Entwicklung. Mindestens 180 Minuten sollten es Tag sein, so die WHO. Unsere Tipps für Indoor-Spiele.

180 Minuten am Tag

Tipps für "Indoor"-Bewegung

1 Freeze, Dancer!

2 Schildkrötenrennen

3 Indoor-Minigolf

4 Hindernisparcours

5 Tuchgolf

6 Schwebeballon

Schulen und Kindergärten, aber auch Spielplätze und Parks sind geschlossen. Kinder sitzen zu Hause in Wohnungen oder Häusern - und somit oft vor den Bildschirmen - fest. Dabei ist gerade Bewegung für den Nachwuchs, dessen Gesundheit und Entwicklung so wichtig.Einerseits wird damit die Wahrnehmung der Kinder geschult. Sprich, das Körperbewusstsein, das Koordinationsvermögen und der Gleichgewichtssinn werden weiterentwickelt. Und in weiterer Folge der Aufbau von Selbstbewusstsein und eine positiv empfundene Selbstwahrnehmung unterstützt. Andererseits fördert Bewegung den Stoffwechsel und so die Festigung der Knochen, die Entwicklung von Muskeln und Organen.Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Kinder ab einem Jahr sogar mindestens 180 Minuten körperliche Aktivität verschiedenster Art am Tag.Stellt sich jetzt nur die Frage, wie man den ohnehin vorhandenen inneren Bewegungsdrang von Kindern neben Schulübungen, Homeoffice und vor allem in den eigenen vier Wänden stillen kann? Wir haben ein paar Tipps gesammelt:Reihum ist ein Spieler DJ, der Jüngste beginnt. Er oder sie legt seine oder ihre Lieblingsmusik auf. Die anderen tanzen dazu. Wenn der DJ die Musik stoppt, müssen die Tänzer sofort erstarren – egal, ob sie gerade ein Bein in der Luft haben oder mit den Armen wedeln. Variante für Fortgeschrittene: Der DJ bestimmt, unter welchem Motto die Spieler "einfrieren" müssen, etwa als Tier oder Buchstabe.Auf alle viere niederlassen, Kissen auf den Rücken, und schon verwandeln sich Papa, Mama und die Kinder in Schildkröten. Bestimmt erst die Rennstrecke. Beginnt zum Beispiel im Vorzimmer, dann geht es über Küche und Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Ziel des Rennens ist das Kinderzimmer. Wichtig: Wenn eine Schildkröte vor lauter Hektik ihren Panzer - also: ihr Kissen - verliert, muss sie zurück zum Start.Mit Kartons, Papprollen, Brettern und Klebeband lässt sich auch in der Wohnung ein Minigolf-Parcours gestalten. Diesen spielt die Familie dann entweder mit einem Tennis- oder Tischtennisball und beispielsweise Besen als Schlägern.Es werden verschiedene Gegenstände als Hindernisse aufgestellt, die die Kleinen überwinden müssen. Diese können sein: Ein auf dem Boden liegendes Seil oder Faden zum Balancieren, über oder durch Stühle krabbeln, sich um Tischbeine schlängeln, unter großen Decken hindurchkriechen und vieles mehr.Bei dieser Golf-Variante wird Ihre Familie zu einem Dream-Team. Hier müssen nämlich alle an einem Leintuch ziehen! Gebraucht wird dafür: ein Bettlaken, eine Murmel­ und eine Klopapierrolle. Alle Spieler halten das Leintuch an den Rändern fest, darauf liegen Murmel und Rolle.­ Ziel ist es, die kleine Kugel auf der wackligen Fläche einzulochen.Jedes Kind erhält einen aufgeblasenen Luftballon in einer anderen Farbe. Ziel ist es, den Ballon aus verschiedenen Positionen (im Sitzen, Stehen, Liegen, Gehen etc.) hochzuwerfen und wieder aufzufangen.(Christine Scharfetter)