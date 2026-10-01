i Donald Trump wird in einem offiziellen Dokument als Präsident der "Unites States" bezeichnet. Peinlich! REUTERS/Kevin Lamarque Peinlicher Patzer Trump blamiert sich mit KI-Deal vor Tech-Milliardären Bei der Unterzeichnung des Superintelligenz-Abkommens leistet sich die US-Regierung einen peinlichen Tippfehler – und das Internet lacht. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump versammelte die Chefs der größten Tech-Konzerne um sich, um ein Abkommen zur Selbstregulierung von Künstlicher Intelligenz zu unterzeichnen.

Stolz verkündete der 80-Jährige, dass KI nun offiziell "Superintelligenz" heiße.

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Doch ausgerechnet im feierlichen Dokument unterlief der US-Regierung ein fataler Fehler: Unter Trumps Unterschrift wird er als Präsident der "Unites States" bezeichnet – statt richtig "United States" mit D.

Zahlreiche Internet-Nutzer spotteten, das zeuge nicht gerade von Superintelligenz.

Wie n-tv unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde das zweiseitige Abkommen auf der Plattform X veröffentlicht.

Zu den Unterzeichnern zählen Tech-Milliardär Elon Musk, Google-Chef Sundar Pichai, Anthropic-Gründer Dario Amodei, Meta-Chef Mark Zuckerberg, OpenAI-Präsident Greg Brockman und Nvidia-Chef Jensen Huang.

Konzerne sollen sich selbst kontrollieren

Trump ist überzeugt, dass sich die KI-Unternehmen am besten selbst kontrollieren können. "Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht. Sie werden das nicht zulassen", so der Präsident. Außerdem wolle man den technologischen Vorsprung vor China nicht verlieren.

Das Abkommen sieht unter anderem interne Kontrollen, die Zusammenarbeit mit externen Prüfern und regelmäßige Berichte an den Aufsichtsrat vor. Eine spätere gesetzliche Regulierung ist laut dem Dokument aber nicht ausgeschlossen.

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Kritik von den Demokraten

Trump unterzeichnete auch ein Dekret, mit dem Künstliche Intelligenz im offiziellen US-Sprachgebrauch in "Superintelligenz" umbenannt wird.

Von den oppositionellen Demokraten kam scharfe Kritik: Senator Mark Warner erklärte, die Risiken von KI würden damit nicht gemindert.