Trump rechnet mit Impfstoff zum Jahresende

Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump werden die USA bis Jahresende über einen Impfstoff gegen das Coronavirus verfügen.

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werden." Außerdem wolle er Schulen und Universitäten bis spätestens im September wieder öffnen, sagt er weiter.US-Präsident Trump forderte gleichzeitig mehr Hilfen für Amerikaner, die infolge der Beschränkungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus in wirtschaftliche Turbulenzen geraten sind."Es kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden", sagte Trump am Lincoln Memorial in Washington auf dem Sender Fox News. "Es kommt noch mehr Hilfe. Es muss sein."Die Demokraten hatten bereits deutlich gemacht, dass sie einen beträchtlichen Rettungsschirm für die Bundesstaaten und Kommunen als Teil eines umfassenderen Gesetzes vorlegen wollen.Dieser könnte sich über zwei Billionen Dollar belaufen und wurde von einigen Republikanern als "unangemessen teuer" kritisiert. Der Kongress hatte bereits ein drei Billionen schweres Rettungspaket im April auf den Weg gebracht.